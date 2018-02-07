Общество

Эксперты Роскачества обнаружили недостатки в костюмах псковской «Славянки»

Эксперты Роскачества исследовали мужские костюмы 26 популярных брендов на безопасность и качество. Они выяснили, токсичны ли материалы, из которых шьют костюмы, могут ли они окрасить светлые рубашки, а также реальны ли заявленные на ярлычке составы тканей.

Как сообщает официальный сайт Роскачества, оказалось, что производители костюмов шести брендов под видом шерсти продают синтетику, а один производитель и вовсе использует токсичные материалы.

Среди недостатков исследованного костюма марки Truvor псковской фабрики «Славянка» эксперты назвали недостоверную маркировку, а также то, что ткань плохо впитывает и удерживает влагу, а швы ткани подкладки могут разойтись.

Несоответствие указанного в маркировке и фактического составов – вообще острая проблема в отрасли легпрома. Мужские костюмы не отступили от «тенденции». Отклонения разной степени серьезности реального состава от заявленного выявлены у костюмов девяти брендов, кроме Truvor, это btc, DIBONI, Hugo, Grandmen, MAGNIFY, Sono, Svyatnyh и Valenti.

Производители костюмов DIBONI, Grandmen, MAGNIFY, Svyatnyh, Truvor и Valenti приписали на этикетке составу материала верха шерсть, которой по факту вообще не оказалось в материалах. Больше всего шерсти в составе указал производитель DIBONI – 70 %, за ним следует Grandmen – 60 %, далее – Truvor с 45 %, MAGNIFY и Svyatnyh с 40 %, в заключение – Valenti c 30 %. Все они заменили шерсть полиэфирными волокнами.

Мужские костюмы бренда Grandmen вообще сшиты из токсичных материалов. Эксплуатация костюмов этой торговой марки может нанести вред здоровью. К счастью, это единичный случай. Костюмы остальных торговых марок сдали «экзамен» на токсичность на отлично.

Кстати, костюмы Grandmen стали единственными нарушителями и по устойчивости окраски ткани. Так, материалы, из которых они сшиты, линяют от пота и дистиллированной воды, а также при стирке.

Товарами повышенного качества признаны костюмы двух торговых марок – Clubber и Mango. На присвоение российского Знака качества может претендовать только товар отечественного производства (это ТМ Clubber, МОАО «Большевичка»).