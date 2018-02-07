Общество

Facebook начала тестировать кнопку для непонравившихся комментариев

Пользователи соцсети Facebook могут получить возможность выразить свое негативное отношение к комментариям и скрывать их, пишет IT-издание TechCrunch. Соцсеть начала тестировать функцию downvote - возможность «заминусовать» не понравившийся комментарий.

Представитель соцсети подтвердил изданию эту информацию и подчеркнул, что речь не идет о создании функции, прямо противоположной «лайку»: downvote не будет виден другим пользователям (только администрации Facebook), счетчик вестись не будет. «Мы не тестируем кнопку dislike. Мы экспериментируем с инструментом, который позволит пользователям предоставлять нам отзыв о публикациях на публичных страницах. Пока функция работает только у малого числа людей в США», - сообщил представитель Facebook. Как пишет РБК, по данным портала, речь идет об около 5% пользователей в этой стране, у которых смартфон работает на ОС Android.

При нажатии на новую кнопку, говорится в материале, комментарий скрывается, а пользователь может пожаловаться на содержание, назвав его либо «оскорбительным», либо «вводящим в заблуждение», либо «не соответствующим теме разговора». Это позволит администрации соцсети решить, является ли комментарий спорным либо в нем содержится ложная информация. Возможность скрыть комментарий в соцсети уже есть, но она «спрятана» в отдельном меню.

Создатель соцсети Марк Цукерберг говорил еще в 2015 году, что соцсеть не собирается вводить кнопку «дизлайка». Тогда он пояснил, что не хочет превращать Facebook в обычный интернет-форум, где пользователи постоянно «плюсуют» или «минусуют» чужие сообщения. В результате пользователи получили альтернативу обычным «лайкам»: «реакции», пять способов продемонстрировать свое отношение к той или иной публикации.

После президентской кампании в США в 2016 году и сопутствующего скандала о «российском вмешательстве» в электоральный процесс администрация Facebook пообещала внести изменения, чтобы препятствовать попыткам воздействовать на общественное мнение. В январе 2018 года Цукерберг объявил об изменении алгоритма формирования ленты новостей пользователя: приоритетность постов от друзей в выдаче повысится, а сообщения от компаний, новости или видео будут появляться реже.