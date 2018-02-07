Общество

При стационарах в Псковской области появятся сестринские отделения по уходу за больными с сосудистыми патологиями

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 9 февраля, провел рабочее совещание со своим первым заместителем Верой Емельяновой и председателем государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорем Потаповым, в рамках которого они обсудили итоги работы сферы здравоохранения в 2017 году и поставили задачи на ближайшую перспективу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, один из главных приоритетов - устранение дефицита врачебных кадров. По словам Игоря Потапова, благодаря комплексу мер социальной поддержки (выплаты «подъемных», компенсация найма жилья, льготная ипотека, адресные материальные выплаты) в Псковской области на протяжении трех лет удается удерживать обеспеченность населения врачами на уровне 28 специалистов на 10 тыс. населения. При этом кадровый вопрос по-прежнему остается актуальным.

Михаил Ведерников обратил внимание, что принципиальным условием для привлечения специалистов в регион является служебное жилье, которое в перспективе (через 10-15 лет) может стать собственностью медицинского работника. В этой связи он поручил Вере Емельяновой и Игорю Потапову проработать этот вопрос с застройщиками, а также другими потенциальными инвесторами.

Отдельное внимание врио губернатора уделил демографической ситуации в регионе. Игорь Потапов сообщил, что благодаря целенаправленной работе за последние 7 лет в регионе наблюдается устойчивое снижение смертности. При этом в 2017 году уровень смертности в Псковской области впервые снизился до 17,4 промилле. Одной из главных причин смертности жителей региона по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания. В целях усиления борьбы с недугом госкомитет планирует открыть при стационарах сестринские отделения по уходу за больными с сосудистыми патологиями, что, по мнению Игоря Потапова, поможет снизить смертность от этой причины в ранний реабилитационный период. Кроме того, этому может способствовать и обеспечение пациентов препаратами, предупреждающими развитие повторных инфарктов и инсультов.

В свою очередь врио губернатора обозначил необходимость усилить комплексные меры по борьбе с суррогатным алкоголем, что также является одной из частых причин смертности населения.

В продолжение разговора Михаил Ведерников поинтересовался, как идет подготовка к участию Псковской области в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». Вера Емельянова рассказала, что регион включен в программу на текущий год. Проект предполагает оказание методической помощи по оптимизации работы поликлиник: снижению времени пребывания в учреждении, разделению потоков пациентов и упрощению записи на прием к врачу. Все мероприятия проекта осуществляются за счет средств инвесторов.

В ходе рабочей встречи также шел разговор о необходимости ремонта и реконструкции изношенных зданий медицинских учреждений, замены санитарного транспорта, развития сельской медицины и другие вопросы.

По итогам Михаил Ведерников поручил Игорю Потапову продолжать реализацию мероприятий, призванных улучшить демографическую ситуацию в регионе, а также проработать дополнительные меры по развитию системы здравоохранения региона, повышению ее качества и доступности.