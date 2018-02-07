Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Покупаем жилье выгодно и без риска
дом комфорт-класса в центре Пскова
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Биткоин не может быть пирамидой
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Подарки каждый день
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
Денег нет, но вы поешьте
афиша юбилейного пушкинского
Голосование по месту нахождения. список пунктов
ещё Общество 07.02.2018 15:485 На двух площадках пройдет Масленица в Пскове 10.02.2018 12:310 Михаил Ведерников поздравил Игоря Каплия с назначением на должность командира 76-й дивизии 10.02.2018 11:496 Псковская народная сказка «Бычок-дристунок» попала в список «постыдных» детских книг 10.02.2018 09:3821 Псковский священник заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро 09.02.2018 22:540 Facebook начала тестировать кнопку для непонравившихся комментариев 09.02.2018 22:1810 Ученые разрешили есть снег
Самое популярное 07.02.2018 17:2794 Работа избирательного штаба Грудинина в Пскове началась сегодня с обыска 07.02.2018 14:5140 В ПсковГУ подписан контракт с подрядчиком, который займется реконструкцией «Интуриста» 08.02.2018 12:0721 В деле Александра Гизбрехта появились новые эпизоды 07.02.2018 10:072 Квартиру-студию, земельный участок и 3 автомобиля можно будет приобрести на торгах в Пскове 21 февраля и 7 марта 07.02.2018 11:045 Нарколабораторию «накрыли» в Дновском районе. ФОТО
 
Общество

Псковский священник заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро

10.02.2018 09:38|ПсковКомментариев: 21

Священник из России заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро штрафов наличными за многочисленные нарушения. Об этом сообщает белорусское издание издание «Intex-Press».

В интервью по итогам года начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в городе Барановичи Александр Булыга рассказал, что в марте 2017 года настоятель мужского монастыря из Псковской области въехал в Беларусь на «Газели». На автомобиле, который принадлежал его приходу, мужчина вез гуманитарную помощь для одной из церквей в Березе. До этого на этой «Газели» другие священнослужители уже не раз въезжали в Беларусь, но, видимо, не знали о системе платных дорог. Бортового устройства в машине не было, и из-за его отсутствия за «Газелью» было закреплено 14 нарушений. Все их пришлось оплачивать настоятелю монастыря.

«Когда батюшку остановили на трассе возле кафе "Старый друг", он ужаснулся от суммы оплаты – таких денег у него с собой не было. На трассе батюшка начал креститься и молиться, чтобы его отпустили. Но автомобиль все же поставили на штрафстоянку. За настоятелем монастыря приехали коллеги из березовской церкви и забрали и его, и гуманитарную помощь», - рассказал Александр Булыга.

Примерно через месяц священнослужитель на поезде вернулся в Барановичи за «Газелью». «Он приехал в рясе и с целым чемоданом наличных евро. Чьи это деньги - его личные или прихода, мы не знаем. Батюшка "выкупил" машину, заплатил за нарушения и в тот же день уехал в Россию», - отметил начальник регионального отдела контроля на платных дорогах. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 21Версия для печати
 

 
опрос
МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 339 человек
Лента новостей
Последние новости
10.02.2018, 12:310 Михаил Ведерников поздравил Игоря Каплия с назначением на должность командира 76-й дивизии 10.02.2018, 12:101 На Крестовском шоссе столкнулись  «Форд» и «Шкода» 10.02.2018, 11:560 В Пскове на перекрестке Октябрьский - Некрасова не работает светофор 10.02.2018, 11:496 Псковская народная сказка «Бычок-дристунок» попала в список «постыдных» детских книг
10.02.2018, 11:220 Президиум ИКОМ России работает в музее-заповеднике «Михайловское» 10.02.2018, 11:190 В Великих Луках продолжаются поиски бывшего заключенного, который пропал прошлой весной 10.02.2018, 10:371 Моноспектакль «Наше все…Бродский» представил Театр Наций в Пскове. ФОТО 10.02.2018, 10:150 Всероссийский День зимних видов спорта откроется сегодня в Ледовом дворце Пскова
10.02.2018, 09:3821 Псковский священник заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро 10.02.2018, 09:260 Пять комплектов наград разыграют сегодня на Олимпиаде 10.02.2018, 08:271 Сегодня в России вспоминают Пушкина 09.02.2018, 22:540 Facebook начала тестировать кнопку для непонравившихся комментариев
09.02.2018, 22:405 В Минфине пообещали снижение налоговой нагрузки на россиян 09.02.2018, 22:1810 Ученые разрешили есть снег 09.02.2018, 21:571 Каток на городском стадионе в Острове начнет работу с 10 февраля 09.02.2018, 21:3754 В Минобороны РФ заявили о появлении нового поколения офицеров, готовых выполнять задачи «любой ценой»
09.02.2018, 21:2910 Первые АЗС под новым брендом Circle K в России появятся в марте в Пскове и Мурманске 09.02.2018, 21:152 Полиция разыскивает пропавшую в июне 28-летнюю псковичку 09.02.2018, 21:075 При стационарах в Псковской области появятся сестринские отделения по уходу за больными с сосудистыми патологиями 09.02.2018, 20:541 В Псковском филиале академии ФСИН наградили сотрудников за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности вуза
09.02.2018, 20:331 Сбербанк выдал первые льготные ипотечные кредиты для семей с детьми с и запустил продукт онлайн 09.02.2018, 20:236 «Авентин» представляет подборку «горячих» предложений по новостройкам Пскова 09.02.2018, 20:214 Экспертный совет обсудил корректировку Территориальной схемы вывоза и обработки ТКО и рассмотрел предложения инвесторов 09.02.2018, 20:0426 Эксперты Роскачества обнаружили недостатки в костюмах псковской «Славянки»
09.02.2018, 19:559 Андрей Козлов: Разговор на Съезде РСПП получился открытым, президент слышит свой народ 09.02.2018, 19:384 Ушел из жизни актер из фильмов «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс» Дмитрий Бузылев 09.02.2018, 19:356 Инициативу по включению меда в рацион школьников рассмотрят псковские пчеловоды на региональной конференции 09.02.2018, 19:255 К 6 месяцам исправительных работ приговорен пскович за нападение на фельдшера скорой помощи
09.02.2018, 19:036 В островской «Юности» наградили спортсменов по итогам двух дней соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области 09.02.2018, 18:450 Жителей Красногородского района незаконно ставили в очередь на покупку леса 09.02.2018, 18:2439 Эльмира Канаева покинула пост первого заместителя прокурора Псковской области 09.02.2018, 18:153 Псковский драмтеатр в этом году отправится на «Большие гастроли»
09.02.2018, 18:110 Роспотребнадзор предупреждает псковичей о предприятии-призраке 09.02.2018, 17:590 Облачную погоду и небольшой снег прогнозируют синоптики в субботу в Псковской области 09.02.2018, 17:4814 Юрий Сорокин: Лозунг «Россия, вперед» должен превратиться в реальные дела 09.02.2018, 17:3722 В псковской деревне уже девять дней нет электричества
09.02.2018, 17:3120 «Акценты» Донецкого: Усы Грудинина, секс-скандал от Навального и Пушкин-плюс 09.02.2018, 17:265 «Почта России» запустила собственную линейку шоколада 09.02.2018, 17:201 Псков и Изборск получили свидетельства о включении в проект «Серебряное ожерелье России» 09.02.2018, 17:1214 Запретить находиться на посту президента России более двух раз предложил Грудинин
09.02.2018, 17:061 146 случаев внебольничной пневмонии зарегистрировано за неделю в Псковской области 09.02.2018, 17:051 Выставка петербургского фотолюбителя «выросла» из кадра с часовней на Савкиной горке 09.02.2018, 16:560 Росинка помогла обнаружить у молодого пассажира поезда в Псковской области марихуану 09.02.2018, 16:488 Александр Козловский: Нужно поддерживать не только вновь создающиеся, но и существующие предприятия
09.02.2018, 16:420 Глава Островского района поблагодарил «Псковэнерго» за поддержку всероссийских соревнований по биатлону 09.02.2018, 16:2913 Псковский штаб Путина набирает волонтеров 09.02.2018, 16:2044 Ну и что, что зомби. Зато он встал и пошел… 09.02.2018, 16:170 В псковской Кадастровой палате подвели первые итоги работы в 2018 году
09.02.2018, 16:0719 Олимпиада-2018 в Пхенчхане официально открыта 09.02.2018, 16:064 Грузовик с пекинской капустой, которую перевозили под видом каучука, остановили псковские таможенники и пограничники 09.02.2018, 16:000 Претенденты на звание лучшего учителя Пскова провели открытые уроки 09.02.2018, 15:500 В Красногородске будут судить молодую женщину, которая вырвала из рук матери пакет с деньгами и коробкой вина
09.02.2018, 15:4314 Михаил Ведерников представит инвестиционный потенциал Псковской области на форуме в Сочи 09.02.2018, 15:361 В Великих Луках второй месяц не работает светофор на перекрестке улицы Ставского и проспекта Ленина 09.02.2018, 15:2510 Росреестр советует поторопиться с регистрацией индивидуальных жилых домов по процедуре «Дачная амнистия» 09.02.2018, 15:177 Узнать свой уровень научной осведомленности смогут сегодня псковичи
09.02.2018, 15:070 Митинг к 100-летию со дня рождения Михаила Харченко прошел в Дедовичах 09.02.2018, 14:5912 Путин: Политика искусственных ограничений в деловых отношениях – тупиковый путь 09.02.2018, 14:500 «Живой календарь» с дополненной реальностью подарили Псковской областной библиотеке 09.02.2018, 14:4418 Стало известно, сколько Собчак потратила на избирательную кампанию
09.02.2018, 14:365 В этом году «Лыжня России» в Великих Луках не состоится 09.02.2018, 14:323 Более 10 тысяч жителей Псковской области прошли лечение в Региональном сосудистом центре с момента его открытия 09.02.2018, 14:212 Более 26 тысяч человек получают ежемесячные федеральные выплаты в Пскове и Псковском районе 09.02.2018, 14:160 Псковские школьники сдадут макулатуру для съемок киноурока
09.02.2018, 14:055 Двое подростков задержаны в Пскове за кражу из магазина 09.02.2018, 13:5113 Провести совещание с участием представителей санатория «Хилово» по вопросу размещения в Порховском районе ТКО предлагает Псковский облсовпроф 09.02.2018, 13:433 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% 09.02.2018, 13:332 Псковичам напоминают, что сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам
09.02.2018, 13:140 Учебно-тренировочный сбор по всестилевому каратэ прошел на базе ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области 09.02.2018, 13:050 Псковичей приглашают на встречу с режиссером фильмов о Шерлоке Холмсе и «Зимняя вишня» 09.02.2018, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды» 09.02.2018, 12:586 Жеребьевка по распределению между кандидатами в президенты бесплатного эфирного времени пройдет 14 февраля
09.02.2018, 12:574 Министр промышленности Денис Мантуров надеется на помощь РСПП в создании единой базы стандартов 09.02.2018, 12:5411 Андрей Турчак: Конкурс «Лидеры России» поможет партии сформировать кадровый резерв 09.02.2018, 12:460 В Псковской области почти на 3% снизились цены на вторичное жилье 09.02.2018, 12:361 В Пскове стартовала Школа волонтера Молодой Ганзы
09.02.2018, 12:273 Облсовпроф предлагает Андрею Турчаку и Александру Козловскому взять под личный контроль ситуацию с Псковской ГРЭС 09.02.2018, 12:2115 Опрос: Жителей Пскова приглашают высказать мнение о транспортной доступности центра города 09.02.2018, 12:123 Александр Шохин: Цифровизация в ближайшее время затронет все сферы деятельности 09.02.2018, 12:0545 Женщины в Псковской области в среднем рожают в 28,4 года
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru