Общество

Псковский священник заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро

Священник из России заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро штрафов наличными за многочисленные нарушения. Об этом сообщает белорусское издание издание «Intex-Press».

В интервью по итогам года начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в городе Барановичи Александр Булыга рассказал, что в марте 2017 года настоятель мужского монастыря из Псковской области въехал в Беларусь на «Газели». На автомобиле, который принадлежал его приходу, мужчина вез гуманитарную помощь для одной из церквей в Березе. До этого на этой «Газели» другие священнослужители уже не раз въезжали в Беларусь, но, видимо, не знали о системе платных дорог. Бортового устройства в машине не было, и из-за его отсутствия за «Газелью» было закреплено 14 нарушений. Все их пришлось оплачивать настоятелю монастыря.

«Когда батюшку остановили на трассе возле кафе "Старый друг", он ужаснулся от суммы оплаты – таких денег у него с собой не было. На трассе батюшка начал креститься и молиться, чтобы его отпустили. Но автомобиль все же поставили на штрафстоянку. За настоятелем монастыря приехали коллеги из березовской церкви и забрали и его, и гуманитарную помощь», - рассказал Александр Булыга.

Примерно через месяц священнослужитель на поезде вернулся в Барановичи за «Газелью». «Он приехал в рясе и с целым чемоданом наличных евро. Чьи это деньги - его личные или прихода, мы не знаем. Батюшка "выкупил" машину, заплатил за нарушения и в тот же день уехал в Россию», - отметил начальник регионального отдела контроля на платных дорогах.