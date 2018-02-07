Общество

Псковская народная сказка «Бычок-дристунок» попала в список «постыдных» детских книг

Псковская народная сказка «Бычок-дристунок» попал в список «постыдных» детских книг. На этой неделе уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступила на конференции в Российской государственной детской библиотеке, где представила составленный ею список детских книг, о которых ей «стыдно говорить».

По данным РИА Новости, в список вошли 16 произведений, в том числе стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз», и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». «К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое», - резюмировала уполномоченный по правам ребенка, отметив, что некоторые произведения она даже не может озвучить, потому что «стыдно говорить».

Писатели, издатели, критики и учителя уже обратились с открытым письмом к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Они полагают, что основой для заявления уполномоченного стала анонимная подборка «16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно». Эту подборку, по их словам, уже давно распространяют по «низкопробным развлекательным сайтам и пабликам».

«Мы искренне надеемся, что это выступление просто плохо подготовлено кем-то из ваших референтов, и не отражает вашего отношения к современной детской литературе. Подобные сайты и паблики не могут служить источником адекватной информации о положении дел в ней», - цитирует открытое письмо «Медуза».

Авторы открытого письма изучили список «16 шедевров» и нашли в нем несколько грубых ошибок. В частности, они отмечают, что часть материалов из списка не предназначена для детского чтения - например, сказка «Бычок-дристунок», записанная в рамках фольклорной или диалектологической экспедиции (ее должны изучать филологи или этнографы). Слово «сказка» в заглавии текста, подчеркивают авторы письма, не означает, что текст непременно предназначен для детей.

Отметим, что «Бычок-дристунок» - это псковская народная сказка. Она была записана в ходе фольклорной экспедиции псковских филологов в 1983 году в Куньинском районе и вошла в сборник «Сказки Псковской области», опубликованный небольшим тиражом в 2004 году.