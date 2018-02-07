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Михаил Ведерников поздравил Игоря Каплия с назначением на должность командира 76-й дивизии

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил нового командира 76-йгвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии гвардии полковника Игоря Каплия с назначением на должность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы гордимся, что именно на территории Псковской области располагается лучшее соединение воздушно-десантных войск России. Воины-десантники на протяжении многих лет выполняют боевые задачи как на территории нашей страны, так и далеко за ее пределами. По итогам 2017 года соединение признано лучшим в Воздушно-десантных войсках и по праву считается элитой российской армии. Я уверен, что Вы продолжите заложенные добрые традиции, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - сказал Михаил Ведерников в субботу, 10 февраля, на торжественной церемонии передачи боевого знамени соединения.

Врио губернатора также поблагодарил генерал-майора Алексея Наумца, который командовал 76-й ДШД последние пять лет, за конструктивную и эффективную взаимодействие. «Вам совместно с Администрацией области, города всегда успешно удавалось решать самые важные задачи, как по обеспечению безопасности наших граждан, так и вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей, - подчеркнул он. Михаил Ведерников пожелал Алексею Наумцу успехов на новом месте службы и вручил Почетную грамоту администрации Псковской области. «Я хочу, чтобы Вы знали, что мы всегда рады вас видеть на благодарной вам псковской земле», - добавил врио главы региона.

Символ воинской чести, доблести и славы Игорь Каплий получил из рук первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками - начальника штаба ВДВ Николая Игнатова, который выразил уверенность, что под руководством нового опытного командира дивизия будет и дальше развиваться и совершенствоваться.

В свою очередь Игорь Каплий поблагодарил руководство российской армией за оказанное доверие и заверил, что будет сохранять и преумножать заложенные в дивизии традиции и вместе с коллективом достигать новых высоких результатов. «Результаты, достигнутые в выполнении учебно-боевых и боевых задач, позволят нам сообща стать надежным щитом для защиты нашей Родины и при необходимости карающим мечом для всех врагов нашего великого государства», - подчеркнул он.

Игорь Каплий родился 20 июля 1970 года в городе Купянск Харьковской области. В 1991 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище имени Октябрьской революции, а через 12 лет - Михайловский военный артиллерийский университет. Был командиром самоходно-артиллерийского взвода - старшим офицером на батарее артиллерийского полка гвардейской Воздушно-десантной дивизии Туркестанского военного округа. До того, как принял 76-ую дивизию занимал должность начальника боевой подготовки ВДВ.

Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», имеет пять медалей.6 февраля командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков представил Игоря Каплия в качестве нового командира личному составу 76-й дивизии.