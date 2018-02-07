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Алексей Наумец назначен заместителем начальника штаба ВДВ России

Генерал-майор Алексей Наумец, который командовал 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии последние пять лет, указом президента РФ назначен заместителем начальника штаба ВДВ России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Алексей Наумец - кадровый военный, в воздушно-десантных войсках с 1986 года. Алексей Наумец прошел вооруженные конфликты в Чечне, Абхазии, Грузии. Командиром псковской 76-й дивизии Наумец был назначен указом президента России 27 февраля 2013 года. На эту должность он пришел с должности начальника штаба 106-й воздушно-десантной дивизии. В июне 2014 года указом Президента России Алексею Наумцу было присвоено очередное воинское звание генерал-майора. Под его командованием 76 дивизия неоднократно становилась лучшей среди частей и соединений ВДВ, входит в резерв Верховного Главнокомандующего, является одной из самых боеспособных в стране.

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