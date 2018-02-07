Общество

Быть осмотрительными при использовании пластиковых карт призывают псковичей

Быть осмотрительными при использовании пластиковых карт призывают псковичей в УМВД России по Псковской области.

Пластиковые карты широко используются большинством граждан, поскольку они очень удобны. Наличие такой карты у человека помогает ему совершать различные платёжные операции. Для того, чтобы защитить владельца от утери денежных средств, пластиковые карты снабжаются голограммой и оригинальной подписью владельца. Но такие меры безопасности далеко не всегда являются гарантом защиты.

Злоумышленник может различными путями узнать ваш PIN-код, с помощью которого присвоит деньги. Конечно, этот процесс является довольно трудоемким, но нечистые на руку лица, идя в ногу со временем, придумывают всё новые способы получения необходимой им информации.

С учетом этого полицейские предлагают рекомендации, которые могут помочь вам сохранить свои денежные средства:

никому не сообщайте PIN-код своей карты;

не давайте свою пластиковую карту в руки малознакомому человеку;

в банкомате при совершении различных операций прикрывайте клавиатуру рукой, если рядом с вами находятся другие люди;

перепроверяйте адрес сайта, на котором собираетесь вводить данные вашей пластиковой карты, так как не исключена вероятность, что электронный ресурс похож на настоящий сайт, но все-таки является детищем мошенников.

Если вашу карту украли или вы сами её потеряли, незамедлительно позвоните в банк и сообщите о пропаже. Если в отношении вас было совершено мошенничество, сразу же обратитесь в полицию по телефону 02.