Общество

На псковских прилавках появились снежок, молоко и топленое молоко от Прасковьи Молочковой в обновленной картонной упаковке

Снежок, молоко и топленое молоко «Прасковья Молочкова» вслед за другими продуктами торговой марки обновили упаковку.

Как сообщили в отделе маркетинга Псковского городского молочного завода, эти продукты уже можно найти на прилавках псковских сетевых магазинов, в том числе в гипермаркетах «Пчелка» (ТК Империал).

Напомним, редизайн упаковки продукции ПГМЗ начался в апреле прошлого года с молока в пленке жирности 3,2%. Изменения претерпело изображение коровы Прасковьи Молочковой, изменился цвет букв и дизайн верхней и нижней каймы упаковки. Остальная информация, в том числе слоган «С рождения с вами», - остались прежними.