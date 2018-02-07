Общество

Не выезжать на лед просят у псковичей

Распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Псковской области с 3 февраля разрешен выход населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. «Выход, но не выезд! Однако многие рыболовы-любители стремятся доехать по льду озер на автомобиле "до лунки", что категорически запрещено и опасно для жизни», - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения несанкционированного выезда транспортных средств на лад, а также провала автотранспорта под лед и гибели людей государственными инспекторами ГИМС МЧС России по Псковской области осуществляется комплекс профилактических мероприятий и агитационной работы. Это патрулирование традиционных мест выхода рыбаков на лед, профилактическая работа с рыбаками – любителями. Основными задачами данных мероприятий являются: снижение гибели людей на водных объектах, создание условий безопасного отдыха граждан на водоёмах Псковской области в зимний период, а также повышение уровня знаний населения по правилам нахождения на льду, порядку спасения и оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лед.

В ведомстве напоминают, что основными причинами человеческих жертв на водоемах в зимнее время является пренебрежение элементарными правилами безопасности.