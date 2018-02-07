В Пушкинских Горах отслужили литию по Александру Пушкину

В Пушкинских Горах, у стен Святогорского монастыря несколько минут назад отслужили литию по Александру Пушкину. Традиционно заупокойную службу начали в 14.45 - именно это время показывают стрелки часов в последней квартире поэта в Санкт-Петербурге, на Мойке: с той минуты, когда Жуковский остановил их, потому что сердце Пушкина перестало биться.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в информационной службе музея-заповедника «Михайловское», к могиле поэта, к некрополю Ганнибалов и Пушкиных собралось множество людей - жители Пушкиногорья и гости из других городов и посёлков России и ближнего зарубежья. Присутствовали на службе и члены Международного ПрезидиумаМеждународного совета музеев (International Council of Museums) России - руководители или ведущие сотрудники из Москвы, Санкт-Петербурга, Больших Вязём, Владивостока, Гатчины, Калуги, Кемерова, Оренбурга, Ясной Поляны и других городов и посёлков – культурных центров России.

Благодарные соотечественники принесли цветы к могиле поэта. К памятнику возложили корзины цветов от администрации Президента Российской Федерации, министерства культуры РФ Пушкинского заповедника, ИРЛИ РАН, руководства Псковской области, ИКОМ России.

По окончании службы, которую с братией отслужил настоятель Святогорского монастыря, архимандрит Макарий, к собравшимся обратился директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. Он говорил о том, что Пушкин, его стихи и мысли объединяют нас, приезжающих из разных мест и говорящих на разных языках. Со словами памяти и благодарности поэту поклонился святой для каждого русского человека могиле заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ, председатель Президиума ИКОМ России Александр Шолохов. О том, что обращение к заветам поэта даёт шанс на великое будущее для России, для молодого поколения россиян сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Её мысль продолжил настоятель монастыря, призвав всех жить, молиться, служить не «этой стране», но великой России, Отечеству, единственному для всех нас, общему для нас и Пушкина.

У стен Святогорского монастыря звучали стихи в исполнении псковских школьников. Стихотворение Пушкина «Клеветникам России» блестяще прочёл ученик Дедовичской средней школы Владислав Васильев, а Елизавета Настусенко из средней школы N 23 города Пскова напомнила собравшимся замечательную миниатюру Андрея Дементьева «А мне приснился сон, / Что Пушкин был спасен».