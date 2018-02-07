Общество

Первое всероссийское совещание экспертов по контрольно-надзорной деятельности в сфере общего образования пройдет в Пскове

Первое всероссийское совещание экспертов по контрольно-надзорной деятельности в сфере общего образования пройдет в апреле в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, такое решение было принято в субботу, 10 февраля, в Пскове по итогам рабочей встречи временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя министра образования и науки Российской Федерации - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова. Основной темой встречи стали вопросы обеспечения качества образования.

В настоящее время Минобрнауки уделяет большое внимание проверке качества образования в стране. В вузах к этой работе привлекаются профессора и доктора наук, знающие специфику стандартов и подготовки по определенной образовательной программе. Что касается инспекции школ, то к этой деятельности, помимо специалистов управлений образования, будут подключать высококвалифицированных учителей и методистов. В случае необходимости будут готовиться программы помощи и рекомендации конкретной школе.

Разработке методологии привлечения и подготовки экспертов по контрольно-надзорной деятельности в учреждениях общего образования и планируется посвятить апрельское всероссийское заседание специалистов в Пскове.

В ходе встречи Михаил Ведерников подчеркнул, что развитие системы образования - один из приоритетов деятельности администрации Псковской области. «В регионе проводится большая работа по совершенствованию современной образовательной среды. На протяжении ряда лет наши учреждения участвуют в различных общероссийских мониторингах по оценке качества образования, а также проводят собственные контрольно-надзорные мероприятия. Практика большая, результаты стабильные и положительные», — отметил врио главы региона.

Со своей стороны Сергей Кравцов констатировал, что система образования Псковской области динамично развивается. «В свое время Вера Емельянова (первый заместитель губернатора Псковской области - ред.) очень многое сделала для ведения итоговой аттестации. Тот опыт, который есть в Псковской области, для нас очень интересен и важен», - добавил руководитель Рособрнадзора.

Также стороны обсудили вопросы ведения итоговой государственной аттестации школьников, взаимодействия по разработке образовательных программ в сфере среднего и высшего профессионального образования и доступности образования. Врио губернатора Михаил Ведерников подчеркнул, что областные власти прикладывают максимум усилий, чтобы создать необходимые условия для обеспечения современного качественного образования детей вне зависимости от места их проживания, будь то крупный город или совсем небольшой населенный пункт.