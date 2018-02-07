Общество

Координационный совет волонтерского движения появится в Псковской области

В Псковской области появится координационный совет волонтерских организаций. Таков итог встречи временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой с активистами волонтерского движения. Неформальный разговор за чашкой чая состоялся в субботу, 10 февраля, в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Участники обсудили вопросы взаимодействия волонтеров и органов власти, поговорили о молодежном ганзейском движении и возможных мерах поддержки, направленных на развитие добровольческого движения в регионе, наметили план мероприятий на 2018 год, объявленный президентом РФ Годом добровольца и волонтера.

«Вас даже больше, чем я думал», — сказал, открывая встречу, Михаил Ведерников и поблагодарил молодых людей за то, что нашли время для общения в выходной день.

«Сегодня волонтеры Псковской области стали неотъемлемой частью многих процессов и реальными помощниками власти в решении социально-значимых вопросов. Мы хотели бы получить от вас обратную связь, узнать, чем вы живете, и определить те форматы, в которых мы могли бы взаимодействовать», — добавил руководитель области.

В свою очередь Яна Лантратова рассказала, что приехала в регион по приглашению врио губернатора и в рамках своего визита познакомилась с некоторыми региональными волонтерскими проектами. «Я увидела уникальные программы, которые можно транслировать на всю Россию. Я поняла, что нас ждет много совместной работы, и я готова к тесному сотрудничеству», — сказала она.

В продолжение встречи руководители волонтерских организаций Псковского региона представили свои проекты в различных направлениях. Они рассказали о деятельности в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, о профориентации, трудоустройстве и организации досуга молодых людей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, об организации международных лагерей отдыха и тематических слетов, о подготовке волонтеров для ганзейского движения и других.

В ходе дискуссии участники встречи пришли к выводу, что необходимо создать координационный совет, который станет площадкой для знакомства, общения, обмена опытом и кооперации различных волонтерских организаций. «Вы проводите много хороших и нужных мероприятий, но в разное время и малыми группами. Вам надо чаще встречаться и более активно взаимодействовать. Таким образом, многие акции можно провести на областном уровне и сделать их более массовыми», — отметил Михаил Ведерников.

Яна Лантратова идею поддержала и добавила, что совет может быть разделен на несколько тематических комиссий, внутри которых будет строиться работа по направлениям. Правозащитница также выразила готовность знакомить псковских волонтеров с лучшими российскими практиками.

В заключение врио губернатора добавил, что местом встреч добровольцев может стать Дом молодежи, который в скором будущем откроет свои двери в Пскове. Еще одной площадкой для общения активных молодых людей станет молодежный форум, на котором его участники ежегодно будут проводить «работу над ошибками и строить планы на будущее».

Добавим, что в Псковской области работают порядка 13 добровольческих организаций и около 20 мобильных бригад. В регионе развито военно-патриотическое, социальное, событийное, медицинское и экологическое волонтерство. Добровольцы помогают ветеранам, инвалидам, воспитанникам детских домов и домов престарелых, одиноким пожилым людям, ухаживают за больными, заботятся о животных, приводят в порядок памятные места, ведут культурно-просветительскую деятельность, помогают в организации и проведении различных мероприятий.