Общество

Псковский цирк отметил 50-летие

В субботу, 10 февраля, в Городском культурном центре состоялся торжественный вечер, посвященный 50-летию со дня образования студии «Псковский цирк» («Циркачонок»). В связи с юбилеем артисты цирка показали яркое представление, в которое вошли новые и уже полюбившиеся публике номера.

Зал, практически все места которого были заняты, гремел аплодисментами.

С праздником артистов поздравили представители областной и городской власти. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в торжественном вечере приняла участие заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания депутатов Лидия Драгунова. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить лучший цирковой коллектив Псковской области с пятидесятилетием, - обратилась она к участникам праздника. – Цирк – это уникальное искусство, которое сочетает в себе магию и волшебство, яркими красками грандиозного представления вызывает бурю эмоций у зрителей. Но за красочным шоу всегда кроется поистине тяжёлый труд артистов, вкладывающих всю свою энергию и душу».

От имени Псковского областного Собрания и от себя лично Лидия Драгунова поздравила народный коллектив «Циркачонок» с юбилеем, пожелала процветания, развития и новых побед, благодарных и счастливых зрителей, после чего вручила Благодарности регионального парламента.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов МСУ, почетные грамоты Псковской гордумы были вручены коллективу цирка, а также художественному руководителю и главному режиссеру цирка Ирине Михайловой. Почетную грамоту главы Пскова получила балетмейстер и хореограф Марианна Никандрова. Приветственные адреса главы города и подарки были вручены ветеранам цирка, тренерам Валентине Михайловой и Ларисе Васильевой.

Народный коллектив, известный под названием «Циркачонок», был образован в 1990 году на базе цирка «Арена», ведущего свою историю с 1967 года. Сейчас его возглавляет бывшая воспитанница – Ирина Михайлова, постановкой номеров занимается профессиональный опытный хореограф Марианна Никандрова. Юные циркачи выступают на городских праздниках, воздушные гимнасты на полотнах давно считаются украшением любого торжественного мероприятия. Год назад псковские акробаты вышли на всероссийский уровень и покорили сердца зрителей телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».