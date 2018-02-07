Общество

Прокуратура Псковского района выявила нарушения трудового законодательства в 6 организациях

Проведенная прокуратурой Псковского района проверка показала, что 6 обществами, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Псковского района, нарушаются требования трудового законодательства в части индексации заработной платы, оформления трудовых договоров, дополнительных соглашений и не принимаются меры по предупреждению коррупции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в адрес 6 руководителей внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

В настоящее время прокуратурой Псковского района данная работа продолжается.