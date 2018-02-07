Общество

Псковичек приглашают к участию в международном конкурсе красоты

Более двух месяцев назад стартовали отборочные этапы по всему миру на второй международный конкурс красоты «Краса Вселенной 2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в настоящее время любая незамужняя девушка в возрасте 18-27 лет и ростом от 165 см, не имеющая детей может подать заявку на участие в конкурсе, заполнив анкету на сайте конкурса http://www.beautyofuniverse.ru/registration/

Отметим, что конкурс «Краса Вселенной» - это первый ежегодный социально-значимый проект мирового масштаба российского производства. Первый финал состоялся в Сочи 10 ноября 2017 года. Обладательницей титула «Краса Вселенной 2017» стала Анна Муминова из Таджикистана.

Финал нынешнего конкурса планируется впровести о второй половине 2018 года в Москве в концертном зале Vegas City Hall.