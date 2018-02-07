Общество

Пять молодых активистов из Псковской области получат гранты от Росмолодежи

Подведены итоги и определены победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Согласно опубликованному на сайте Федерального агентства по делам молодежи списку, среди победителей – пять жителей Псковской области.

Так, грант в размере 100 000 рублей получит Леонид Терехин на воплощение проекта «Литературно-краеведческий путеводитель», который стал одним из победителей в номинации «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив».

По 150 000 рублей выделят на проект Татьяны Рядовой «Город - детям» (в номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития») и на проект Юлии Петровой, в рамках которого она планирует создать клуб «Караоке с бабушками» (номинация «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив»).

Грант в 200 000 рублей ждет победителя номинации «Карьера и самоуправление» Александра Плявинского за проект «Молодежная редакция газеты «Льновод» и Дарью Загуляеву с проектом «Детская развивающая площадка «Умняшка» (номинация «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив»).

Еще один грант, связанный с Псковской области, получит петербурженка Полина Ефремкина. В номинации «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив» она представила проект «Псковский молодежный волонтерский корпус Re-Activ», на который выделят грант в размере 100 000 рублей.

Добавим, что заявки на участие в конкурсе подали 7809 человек из 85 субъектов Российской Федерации. Представили проекты и допущены к конкурсу - 7735 человек. Над оценкой каждого конкурсного проекта работали по 3 федеральных эксперта. Экспертиза проходила в режиме он-лайн и была организована на платформе Автоматизированной информационной системы «Молодежь России». Всего было задействовано 237 федеральных экспертов.

При оценке проектов эксперты учитывали следующие критерии: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение; масштабность; публичность. Каждый критерий оценивался по 10-балльной шкале. Максимальное количество баллов, которое мог набрать проект, – 240.