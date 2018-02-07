Общество

Псковскому отделу Росгвардии требуются сотрудники

Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов на службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии, требуются граждане России в возрасте от 18 до 40 лет, годные по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно).

Обязательно наличие среднего (общего) полного, профессионального (высшее) образования или службы в армии. В требованиях также указано отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных).

Кроме того, кандидаты должны быть готовы сдать нормативы по физической подготовке:

- Подтягивание на перекладине - не менее 10 раз;

- Бег 100 метров - не более 15 секунд;

- Бег 1000 метров - не более 4 минут.

Условия прохождения военной службы:

- Зарплата от 20 000 рублей (в зависимости от надбавок);

- Полный соц. пакет;

- Бесплатное лечение военнослужащего;

- Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);

- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

- Компенсация за поднаем жилья от 3600 рублей ежемесячно;

- Возможность получения среднего профессионального или высшего образования;

- Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;

- Карьерный рост.

Выплачивается подъемное пособие в размере 1 оклада при переезде из других субъектов РФ.

По всем интересующим вопросам поступления на военную службу в Отдел Росгвардии по Псковской области, обращаться в группу учета и комплектования по телефону - (8112) 73-43-13.