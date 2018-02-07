Псковскому отделу Росгвардии требуются сотрудники

Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов на службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии, требуются граждане России в возрасте от 18 до 40 лет, годные по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно).
Обязательно наличие среднего (общего) полного, профессионального (высшее) образования или службы в армии. В требованиях также указано отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных).
Кроме того, кандидаты должны быть готовы сдать нормативы по физической подготовке:
- Подтягивание на перекладине - не менее 10 раз;
- Бег 100 метров - не более 15 секунд;
- Бег 1000 метров - не более 4 минут.
Условия прохождения военной службы:
- Зарплата от 20 000 рублей (в зависимости от надбавок);
- Полный соц. пакет;
- Бесплатное лечение военнослужащего;
- Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);
- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;
- Компенсация за поднаем жилья от 3600 рублей ежемесячно;
- Возможность получения среднего профессионального или высшего образования;
- Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);
- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;
- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;
- Карьерный рост.
Выплачивается подъемное пособие в размере 1 оклада при переезде из других субъектов РФ.
По всем интересующим вопросам поступления на военную службу в Отдел Росгвардии по Псковской области, обращаться в группу учета и комплектования по телефону - (8112) 73-43-13.