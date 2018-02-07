Общество

Организаторы акции «Добрые авоськи» подвели итоги года

С начала учебного года Псковское региональное сообщество «Поколение», совместно с гипермаркетом «ИМПЕРИАЛ», торговой сетью «Пчёлка», в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков», проводило второй этап акции «Купил - отдал Добрую авоську». Как рассказал Псковской Ленте Новостей председатель сообщества и организатор акции Андрей Семенов: «Суть этой принятой и полюбившейся псковичами акции в том, что бы любой желающий смог проявить заботу и доброту к ближнему и передать волонтерам гуманитарную помощь».

Организаторы приготовили к реализации в торговом зале гипермаркета наборы с продуктами, хозтоварами, средствами гигиены и канцтоварами для малоимущих семей, больных и одиноких людей, лиц без определенного места жительства. Любой желающий мог приобрести эти «Добрые Авоськи» и положить в специальную корзину для сбора.

Всего с марта 2017 года по февраль 2018 было собрано более двух с половиной тонн продукции на общую сумму 254 700 рублей.

Эту помощь в течении года получали такие социально ориентированные организации как:

• Проект «Моя мама» Деревня SOS, Псков

• Общественное движение «Наше будущее» Палкино

• ПОООМС «Дети - наше будущее» Псков

• Псковское отделение Всероссийского Детского фонда

• Центр реабилитации АНО РУЧЕЙ

• Майский союз юных экологов «Ласточка» Вернявино

• ПРС ПОКОЛЕНИЕ

• Независимый женский центр

• Центр социального обеспечения Псков

Перед празднованием Нового года для ежегодной Благотворительной елки, которую ПРС «Поколение» проводит уже 5 лет совместно с Домом офицеров, так же были подготовлены отдельные «Новогодние авоськи», в которых находились сладкие подарки. Их так же получили многодетные малоимущие семьи, семьи с детьми инвалидами, которые побывали на этом празднике.

«Псковичи, огромное спасибо вам за участие в судьбах других людей, вы наши главные помощники. Также хочется выразить благодарность руководству и представителям ООО «Империал» и торговой сети «Пчелка» за содействие и предоставленную возможность проведения этой замечательной и нужной акции», - поблагодарили участников акции организаторы.

По их словам, «Добрая авоська» вернется ближе к Светлой Пасхе, уже есть определенные договоренности.

«Если кто-то из предпринимателей, руководителей других торговых сетей готов принять акцию и у себя в торговых точках, мы будем только рады!», - добавил Андрей Семенов.

Подробнее об акциях сообщества и возможности стать партнером можно узнать в группах соцсетей, а так же по телефону +7 963-336-35-26.