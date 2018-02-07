Общество

В Псковском перинатальном центре завершены фасадные работы

В комплексе Псковского перинатального центра завершены фасадные работы. Как сообщает пресс-служба региональной администрации на своей странице в соцсети Instagram, здание уже украсили эмблема и вывеска.

«Строительство нового современного Псковского перинатального центра близится к концу», - уверяют сотрудники пресс-службы.

Напомним, Перинатальный центр в Пскове строится в рамках президентской программы по совершенствованию родовспомогательной службы. Для Псковской области вопрос демографии очень важен, в последние годы в этом направлении удалось многое сделать, благодаря чему в регионе сохраняется положительная динамика в сокращении младенческой смертности. За последние пять лет этот показатель снизился с 7,2 до 4,9 промилле и соответствует среднему значению по Северо-Западному федеральному округу. Заказчиком проекта перинатального центра в Пскове выступает госкорпорация «Ростех».

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил продумать комплексный план благоустройства: ремонт дворов и дорог, создание парковочных мест и обустройства дорожной развязки, которая могла бы стать дублером улицы Коммунальной и разгружать ее в часы пик.

Фото: pskovmedia @ www.instagram.com