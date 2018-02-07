Общество

Музей-заповедник «Изборск» приглашает отметить вместе с сето Паабапраасник

В четверг масленичной недели сето отпразднуют женский праздник – Паабапраасник (Paabapraasnik). Как рассказали Псковской Ленте Новостей в государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск», в этот день домашние работы делают мужчины, а женщины ходят в гости, поют, веселятся, рассказывают шуточные истории.

В народе этот праздник называют «мужской страх». Старушки вспоминают, что гуляли с большим размахом. Например, они сидят в одном доме, им стало скучно, они идут в следующий дом по дороге встречают мужчину, который везет дрова. Опрокидывают дрова и бегут веселиться дальше.

В этот день, 15 февраля, Изборский музей приглашает всех желающих в 13:00 на мастер-класс по приготовлению сетоских блинов.