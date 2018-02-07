Общество

Пушкиногорские ребята узнали у калечины-малечины, сколько часов до вечера

На очередном занятии Студии эстетического развития детей, которая по выходным работает на базе государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», пушкиногорские младшие школьники и их родители открыли для себя традиционные русские игры, бытовавшие на Псковщине в пушкинское и допушкинское время.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, дети и взрослые с азартом играли в «Бабки», «Кошки-мышки», «Накидушку» и в игру «Калечина-малечина, сколько часов до вечера?»

В «Михайловском» отметили, что занятия в студии никогда не похожи одно на другое. На разных уроках дети учились, например, тому, как отличать живопись от графики, а диафильм от мультфильма. Они сами создавали эскизы пригласительных билетов в музей, поздравительные открытки, изучали содержимое дамской сумочки XIX века, осваивали простейшие гимнастические упражнения, которые входили в программу физического воспитания царскосельских лицеистов, и так далее.

Фото с официальной страницы Пушкинского Заповедника в социальной сети.