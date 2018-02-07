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Магистранты ВЛГАФК стали призером и лауреатом XXIX Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России

Магистранты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Иванова Виктория и Садченко Валентина стали призером и лауреатом XXIX Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель делегации, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, член комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России, член жюри сессии Дмитрий Белюков.

Ежегодная XXIX Олимпийская научная сессия молодых ученых и студентов России «Олимпизм, Олимпийское движение и Олимпийские игры (история и современность)», посвященная 110-летию участия российских спортсменов в Олимпийских играх, прошла в Москве 7-8 февраля на базе Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). В сессии приняла участие делегация Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Олимпийская научная сессия является системообразующим мероприятием в олимпийской науке и олимпийском образовании. Она была организована Олимпийским комитетом России (заведующий сектором по олимпийским образовательным программам Виталий Черкашин) и Центральной олимпийской академией (президент Наталия Мельникова).

В научном форуме принимали участие студенты, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели и научные сотрудники (до 35 лет) университетов, академий, институтов, техникумов, колледжей физической культуры, училищ олимпийского резерва, факультетов и кафедр высших учебных заведений России. Всего на сессии были заявлены 32 доклада студентов и 15 докладов молодых ученых. Они представляли 18 регионов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Малаховка (Московская область), Краснодар, Казань, Воронеж, Смоленск, Набережные Челны, Омск, Хабаровск, Волгоград, Сургут, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Чайковский, Стерлитамак, Великие Луки.

Олимпийская научная сессия традиционно проходит в виде конкурса, где определяется победитель, призеры (2-3 места), лауреаты (4-6 места) и участники.

3-е место и звание призера XXIX Олимпийской научной сессии среди молодых ученых России завоевала магистрант 1-го курса направления «Физическая культура» ВЛГАФК Иванова Виктория, которая представила доклад «Олимпийский дневник школьника как инструмент олимпийского образования на региональном уровне» (научный руководитель Дмитрий Белюков).

5-е место и звание лауреата XXIX Олимпийской научной сессии среди молодых ученых России завоевала магистрант 2-го курса направления «Физическая культура» ВЛГАФК Садченко Валентина, которая выступила с сообщением «Современные формы музейной работы в олимпийском образовании» (научный руководитель Дмитрий Белюков).

Отметим, что великолучане являются постоянными участниками Олимпийской научной сессии, так как изучение и пропаганда идеалов олимпизма – одна из задач Великолукской олимпийской академии и Музея спорта и олимпийского движения Псковского края.

Напомним, что на предыдущих, XXVI и XXVII сессиях, Иванова Виктория уже становилась лауреатом и призером, а на XXVIII сессии Садченко Валентина также была признана лауреатом.

Все участники сессии были отмечены Дипломами Олимпийского комитета России, победители и призеры – денежными премиями.

В церемонии закрытия научной сессии и награждения принял участие Олимпийский чемпион, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов.

Лучшие доклады – раздельно по студентам и молодым ученым – будут представлены на Международной Олимпийской научной сессии студентов и молодых ученых в Международной Олимпийской академии в Древней Олимпии (Греция).