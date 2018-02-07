Общество

Алексей Наумец отметил 50-летний юбилей

В воскресенье, 11 февраля, исполнилось 50 лет заместителю начальника штаба ВДВ России Алексею Наумцу, который последние пять лет командовал 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизией. По информации Псковской Ленты Новостей, с юбилеем генерал-майора поздравили многие сослуживцы, друзья, руководители региона, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников.

В своем поздравлении глава области назвал Алексея Наумца «легендарным "Василичем" и "Батей", которому по плечу любые боевые и специальные задачи».

«Человек удивительный по широте души и силе духа. Настоящий сын своего Отечества! Алексей Васильевич, горжусь тем, что довелось поработать с Вами и дорожу сложившимися отношениями», - говорится в сообщении на странице Михаила Ведерникова в Инстаграме. Врио губернатора пожелал заместителю начальника штаба ВДВ «крепкого здоровья, бодрости духа и успехов на новом месте службы во славу России».

Напомним, Алексей Васильевич Наумец родился 11 февраля 1968 года. Кадровый военный, в воздушно-десантных войсках с 1986 года. Алексей Наумец прошел вооруженные конфликты в Чечне, Абхазии, Грузии. Командиром псковской 76-й дивизии он был назначен указом президента России 27 февраля 2013 года. На эту должность пришел с должности начальника штаба 106-й воздушно-десантной дивизии. В июне 2014 года указом президента России Алексею Наумцу было присвоено очередное воинское звание генерал-майора. Под его командованием 76-я дивизия неоднократно становилась лучшей среди частей и соединений ВДВ, входит в резерв Верховного Главнокомандующего, является одной из самых боеспособных в стране. В 2017 году участвовал в выборах депутатов Псковской городской думы, входил в тройку лидеров списка партии «Единая Россия» (по результатам голосования имел возможность получить депутатский мандат, но отказался и продолжил службу в армии).

На минувшей неделе указом президента РФ Владимира Путина Алексей Наумец назначен заместителем начальника штаба ВДВ России.