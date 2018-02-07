Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился со словами скорби и соболезнования к родным и близким погибших в авиакатастрофе под Москвой.

«Шокирующая новость и большая трагедия. Выражаю соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатастрофе #Ан-148 в Подмосковье! Скорбим вместе с вами...» - говорится в сообщении на странице Михаила Ведерникова в Инстаграме.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово разбился АН-148. Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область).

На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа - все погибли.

Обломки самолета разбросало на территории радиусом не менее 1 км.

Следственные органы рассматривают несколько версий авиакатастрофы, основные из них - погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера,