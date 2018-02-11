Общество

Культуру хотят исключить из сферы услуг

Совет по культуре и искусству при президенте России поддерживает идею исключения культуры из сферы услуг. Об этом «Известиям» сообщил член совета Дмитрий Трубочкин.

Отмечается, что в рамках нового закона «О культуре» для организаций могут предусмотреть новые юридическо-правовые формы, и также вывести их из-под действия закона о госзакупках.

Подобный подход поможет избежать повторения ситуаций, аналогичных делу режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств.

«Воспринимать культуру как некую услугу - значит, сужать ее смысл и огромный функционал государственных задач, которые перед культурой стоят», - заявила «Известиям» первый зампредседателя комитета Совфеда по культуре Лилия Гумерова.

Основной целью нового закона ставится изменения подхода к финансированию отраслевых организаций.

Адвокаты отмечают, что, меняя систему доступа к финансированию, следует учитывать интересы и государства, и бизнеса.

Оценивать результаты работы организаций культуры тоже планируется по-новому.