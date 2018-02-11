Общество

Начинается масленичная неделя

В России началась масленичная неделя. Сырная седмица (Масленица) - последняя неделя перед Великим постом.

Обычай праздновать Масленицу берет свое начало с древнейших времен - с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне-язычники справляли в этот период года весенний праздник - проводы зимы и встречу весны.

Сегодня традиция празднования Масленицы далека от религии и имеет скорее языческий, развлекательный характер. Однако православное отношение к этому периоду кардинально иное: радость, связанная с ним, имеет глубокий религиозный смысл, который кроется в победе добра над злом, ожидании Царства Божьего.

Основная идея Сырной седмицы - подготовка к Великому посту, который завершается праздником Воскресения Христова. Это время, когда верующие больше задумываются о Боге.

Церковь предписывает в эти дни отказываться от мясной пищи. В период Сырной седмицы можно употреблять в пищу сыр и другие молочные продукты, включая масло (отсюда - масленица).

Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье, когда Церковь вспоминает изгнание Адама из рая - событие, которое напоминает людям о необходимости очиститься от грехов. Согласно православным канонам, в этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить, чтобы с чистым сердцем вступить в период Великого поста, время молитвы и покаяния.

С афишей масленичных мероприятий в Псковской области можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>