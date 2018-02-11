Общество

В 2018 году для госслужащих возраст выхода на пенсию увеличился еще на 6 месяцев

С января 2017 действуют новые правила выхода на пенсию для государственных гражданских и муниципальных служащих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области, требуемый возраст для назначения страховой пенсии по старости для них ежегодно увеличивается на 6 месяцев, пока к 2027 году не достигнет 65 лет для мужчин и к 2032 году 63 лет для женщин. В 2018 году возраст выхода на пенсию для госслужащих составляет 56 лет для женщин и 61 год для мужчин.

Изменения коснулись только лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, должности муниципальной службы, то есть чиновников всех уровней.

Обращаем внимание, что повышение возраста для назначения страховой пенсии по старости действует только на период замещения указанных должностей. После увольнения с госслужбы при условии достижения общеустановленного пенсионного возраста можно обращаться за назначением страховой пенсии по старости (в том числе досрочной, например, как одному из родителей или опекунов инвалидов с детства).

Если гражданин устраивается на гражданскую службу после назначения пенсии, то выплата пенсии не прекращается.

Одновременно с увеличением пенсионного возраста с 1 января 2017 года увеличился стаж государственной гражданской службы, дающий право на установление дополнительной выплаты к пенсии по выслуге лет госслужащим. Стаж госслужбы увеличивается, начиная с 01.01.2017 г. ежегодно на 6 месяцев, пока в 2026 году не составит 20 лет. Таким образом, стаж госслужбы, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет, составит: в 2018 году - 16 лет, в 2019 - 16 лет 6 мес., и т.д.

По всем вопросам специалисты Отделения ПФР по Псковской области готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.