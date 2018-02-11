Общество

Ввести гибкий график зимних школьных каникул предложил Хлопонин

В России нужно ввести гибкий график зимних школьных каникул, которые бы совпадали с началом лыжного сезона, чтобы семьи могли запланировать отдых на горнолыжных курортах. Такое мнение высказал вице-премьер ​Александр Хлопонин в интервью «Российской газете», передает РБК.

В частности, он отметил, что такие меры нужны для развития туристических горнолыжных курортов на Северном Кавказе. Вице-премьер привел в пример опыт европейских стран, где власти подстраивают школьные каникулы зимой под то время, когда в Альпах выпадает снег.



«В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», - подчеркнул он.



По его словам, окончательного решения в российском правительстве по вопросу заимствования европейского опыта пока нет.



«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», - заявил он.



По данным Ростуризма, в 2017 году количество поездок россиян внутри страны выросло на 3% и превысило 56,5 млн. Это на 34% больше показателя 2014 года и на 75% выше показателя 2013 года. В числе самых популярных направлений - Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Татарстан, а также Мурманская область и Чечня.