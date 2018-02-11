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Общество

В Дно снесут здание на территории школы за 2 млн рублей

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В Дно снесут здание на территории школы. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, средняя общеобразовательная школа № 50 заказала выполнение работ по сносу здания с вывозом строительного и иного мусора с территории школы по адресу: г. Дно, ул. Дзержинского, дом 17. Подрядчик должен разобрать методом обрушения кирпичное отапливаемое здание, включая фундамент 59,3 кубометров и неотапливаемый сарай площадью 2,34 кубометров, вывезти мусор и выполнить планировку площадей. Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн 041 тыс. 584,00 рубля. Источник финансирования - бюджет муниципального образования Дновский район. Сроки завершения работы - в течение 45 календарных дней со дня заключения контракта.