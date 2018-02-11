Общество

В Пыталовском районе более 600 семей получили сертификаты на материнский капитал

В Пыталовском районе более 600 семей получили сертификаты на материнский капитал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Первый государственный сертификат на материнский капитал был вручен в Пыталовском районе в феврале 2007 года. В семье Елены и Юрия Петровых 4 января 2007 года родился второй сын Миша. Первому сыну Даниле на тот момент уже было почти 4 года. Мама, Елена Петрова первая обратилась в Отдел ПФР за государственным сертификатом. Сегодня семья Петровых полностью распорядилась средствами материнского (семейного) капитала, направив их на улучшение жилищных условий. На средства МСК были куплен дом.

«Всего с 2007 года отдел ПФР в Пыталовском районе выдал более 600 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Для такого маленького района как Пыталовский Псковской области, где общая численность населения без малого 11 тыс. человек, из которых 3,5 тыс. – это пенсионеры, количество выданных сертификатов в связи с рождением второго и последующего ребенка – немая цифра», - отметил начальник районного Отдела ПФР Елена Крылова.

За годы реализации федерального закона № 256 в районе многие семьи распорядились средствами МСК. Самое же популярное направление их использования – улучшение жилищных условий.

И очень хорошо, что программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года, а получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, это значит, что еще у многих семей будет возможность получить сертификат в качестве государственной поддержки семьям, имеющим детей.