Общество

Александр Козловский подключится к работе над законами о сопровождаемом проживании и распределенной опеке

Депутат Государственной Думы Александр Козловский подключится к работе над законами о сопровождаемом проживании и распределенной опеке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария, с такой просьбой к нему обратился руководитель псковского Центра лечебной педагогики Андрей Царев.

Оба проекта сейчас обсуждаются в Государственной Думе. Закон о сопровождаемом проживании вносит это понятие в общий перечень социальных услуг, что позволит финансировать ее за счет бюджета. Имеется в виду проживание людей с ограниченными возможностями здоровья в обычных квартирах, а не в психоневрологическом интернате. Ведь в закрытых интернатах и дети, и взрослые часто оказываются в замкнутом мирке, им сложно трудоустроиться и стать полноправными членами общества.

А закон о распределенной опеке позволит разграничить статус руководителя такого учреждения и опекуна. Сейчас получается, что директор одновременно оказывает социальные услуги, как руководитель, и как опекун сам контролирует их качество. Если закон будет принят, то участвовать в жизни инвалида в качестве опекуна смогут волонтеры, представители духовенства, сестры милосердия, отметил Андрей Царев.

Александр Козловский взял на свой контроль решение этих вопросов, отметив, что проведет необходимые консультации с профильными комитетами.

Также Андрей Царев познакомил депутата с работой Центра лечебной педагогики. Он рассказал, что сейчас консультационные и образовательные услуги в центре получают почти 700 семей, в учреждении сделан необходимый ремонт. Дети с ограниченными возможностями здоровья здесь получают общее образование по индивидуальной программе, учатся самостоятельности, реализуют себя. За 25 лет в центре удалось выстроить целую систему сопровождения таких людей от самого рождения и до конца жизни. Кроме того, в 2017 году центр стал Федеральным ресурсным центром по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными и тяжелыми множественными нарушениями развития. Сегодня ЦЛП является стажировочной площадкой для специалистов по работе с детьми-инвалидами из других регионов России. Здесь внедряют и распространяют современные технологии и опыт развития и обучения детей с особыми возможностями здоровья, а также работы с родителями, воспитывающих таких детей.

В ходе беседы была затронута и тема волонтерства, которой сейчас активно занимается парламентарий. Как рассказал Андрей Царев, многие сотрудники центра начинали здесь работать именно в качестве волонтеров. Традиции добровольчества продолжаются и сейчас – налажено сотрудничество со студентами ПсковГУ, которые оказывают помощь в работе центра.

В дальнейших планах развитие - создание в лесопарковой зоне вблизи ЦЛП городского инклюзивного парка. В нем смогут проводить свой досуг как жители города, так и семьи с детьми с ограниченным возможностями здоровья. Работы будут вестись поэтапно - здесь появятся спортивные тренажеры, обустроят амфитеатр, площадки для занятий на свежем воздухе и активного отдыха. Сейчас на территории будущего парка уже расчищены дорожки и проведено освещение.

«О таком центре должны знать как можно больше людей», - отметил Александр Козловский, предложив использовать для просветительской работы ресурсы общественного движения «Свое» и благотворительного фонда «Земляки». Кроме того, в завершение встречи депутат еще раз отметил, что подключится к законодательной работе по решению проблем людей с ограниченными возможностями здоровья.