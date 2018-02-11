Общество

Ситуация с приемом детей в новую школу в Борисовичах находится на контроле - Александр Седунов

Ситуация с приемом детей в новую школу в Борисовичах находится на контроле. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 12 февраля сообщил начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Чиновник подчеркнул, что одним из самых важнейших приоритетов работы системы образования является доступность. С 1 февраля в Пскове начался прием первоклассников в школы. В январе администрация Пскова выпустила постановление, в соответствии с которым за каждой школой закреплена та или иная территория.

«Ситуация с приемом в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию находится на контроле. Прием в школу ведется как с закрепленных постановлением территорий, так и с тех территорий, которые находятся в непосредственной близости к школе», - отметил Александр Седунов, пояснив, что по такому же принципу прием осуществлялся в прошлом году.