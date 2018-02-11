Общество

Количество первых классов в Пскове в 2018 году увеличится до 117

В 2018 учебном году в Пскове планируется набор 117 первых классов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 12 февраля сообщил начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Руководитель ведомства отметил, что в 2017 году за парты в псковских школах сели 2800 первоклассников, в 2018 году ожидается рост учащихся до 3030 человек. Количество первых классов увеличится со 109 до 117.

И.о. начальника управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко добавила, что дополнительные первые классы планируется открыть как в школах Запсковья, так и в образовательных учреждениях Завеличья.