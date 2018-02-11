Общество

103 первоклассника уже зачислены в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию

103 первоклассника уже зачислены в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 12 февраля сообщила завуч начальной школы Псковской инженерно-лингвистической гимназии Елена Яковлева.

По ее словам, в 2018-2019 учебном году новая школа в Борисовичах планирует набрать 5 первых классов. «Мы начали принимать заявления от родителей 1 февраля, на настоящий момент принято 103 заявления, прием продолжается», - сказала представитель образовательного учреждения.

Елена Яковлева добавила, что в первую очередь в школу принимаются дети, проживающие на закрепленной за учреждением территории и с ближайших к школе улиц - Балтийской, Венской, Михаила Егорова. Руководитель управления образования Псковской области Александр Седунов добавил, что проблем с приемом в школу детей с этих территорий не будет.