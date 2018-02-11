Общество

Названы самые загруженные школы Пскова

Наполняемость школ Пскова является различной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 12 февраля сообщил руководитель управления образования Псковской области Александр Седунов.

Самыми загруженными общеобразовательными учреждениями, по его словам, являются школы Завеличья №24, №28, ППК, в центре - школа №2, на Запсковье - №20, №21. «Есть школы, где есть достаточно свободных мест, - 16, 17, 1, 13. Все зависит от того, куда родители отдают своего ребенка», - отметил он.

Александр Седунов рассказал, что выбор школ псковскими родителями зависит в первую очередь от их предпочтений в учебных программах и видения развития своих детей, территориальный принцип также важен, но в меньшей степени.