Общество

У пятикурсников Псковского филиала Академии ФСИН России начались комплексные учения «Итог-2018»

В течение недели курсантам в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей предстоит выполнить различные задания, воспроизводя ситуации, максимально приближенным к реальным условиям деятельности сотрудников ФСИН России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в первый день учений пятикурсники отработали действия с использованием криминалистической техники и продемонстрировали полученные в образовательной организации знания по оформлению уголовно-процессуальных документов. Помогали им в этом профессорско-преподавательский состав Псковского филиала академии и сотрудники территориальных органов ФСИН России.

«Уже через полгода пятикурсники отправятся для прохождения службы в 31 территориальный орган ФСИН России. Задача учений – подготовить выпускников к дальнейшей практической деятельности, чтобы они могли успешно решать поставленные перед ними задачи, в максимальной степени применяя полученные в Псковском филиале академии знания, умения и навыки», - сказал заместитель начальника филиала по кадрам - начальник отдела кадров Дмитрий Алексеев, который является руководителем штаба комплексных учений.

Ежедневно участники игровых коллективов после выполнения задач вместе с членами штаба учений, посредниками, консультантами-наблюдателями и иными заинтересованными должностными лицами структурных подразделений Псковского филиала академии будут подводить итоги рабочего дня. Вся полученная информация будет анализироваться, систематизироваться и учитываться при подведении общих итогов комплексных учений.