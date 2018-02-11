Общество

Минобрнауки РФ считает нецелесообразной идею «плавающего графика» зимних школьных каникул

Минобрнауки России не приветствует идею о введении гибкого графика зимних школьных каникул, который должен, по мнению вице-премьера Александра Хлопонина, помочь популяризации горнолыжного спорта.

«По поручению президента РФ Минобрнауки России ранее уже изучало вопрос о возможности установления скользящего графика», - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки России, поступившем в «Интерфакс» в понедельник.

В ведомстве напомнили, что тогда Минобрнауки собрало мнения субъектов, родителей и педагогов, и «пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года».

В министерстве отметили, что против скользящего графика - как начала учебного года, так и каникул - высказалось более 89% педагогов, более 68% представителей родительского сообщества, а также большинство субъектов России.

Идеи о введении «плавающего графика» учебного года для школьников высказываются не впервые. В частности, два года назад предлагалось ввести плавающие сроки летних каникул, чтобы ослабить нагрузку на транспортную систему в августе, когда родители возвращаются из отпуска с детьми, чтобы успеть к 1 сентября.

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Вице-премьер А.Хлопонин в интервью «Российской газете» в понедельник заявил, что предлагаются различные варианты развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе. По словам вице-премьера, в правительстве рассматривают возможность проведения эксперимента для детей из спортивных школ, которые занимаются горнолыжным спортом - речь идет о предложении сдвинуть для них школьные каникулы.

«Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть. Надо изучать передовой международный опыт», - сказал А.Хлопонин в интервью изданию.

Он добавил, что перенос детских каникул характерен для Европы, например, в связи с высотой снега в Альпах.