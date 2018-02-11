Общество

В России могут запретить нарушающие авторские права приложения для гаджетов - законопроект

В Госдуму внесен законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права.

Соответствующая инициатива размещена в понедельник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Предлагаемые поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» уточняют список содержания информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского содержания, пишет «Интерфакс».

В случае их принятия, в законе появится чёткое указание на необходимость прекращения доступа к контенту, нарушающему авторские права, распространяемому через магазины приложений мобильных устройств.

Комментируя законопроект, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил о его востребованности и общественной пользе.

«Это уточнение закона давно ожидается отраслью. У нас сложилась одна из самых эффективных систем защиты авторских прав в мире. Ограничение распространения пиратского контента подрывает экономику пиратских площадок и обеспечивает расширение доступа к законному контенту в Интернете», - сказал Л.Левин журналистам в понедельник.

Он отметил, что «в то же время долго существовала лазейка в законе, позволявшая пиратам, выполнив набор формальных требований, необходимых для размещения своего приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях смартфонов».

«Сейчас этот пробел закрывается, и возможности российского законодательства по защите авторов приводятся в полное соответствие с современным уровнем технологий», - пояснил Л.Левин.

Он считает, что «последовательно закрывая все каналы распространения пиратского контента, Госдума работает в первую очередь на создание материальной базы для работы отечественных авторов, у которых появляется материальные стимулы создавать новую музыку, книги, фильмы и сериалы».

Авторами законопроекта выступили Александр Ющенко (КПРФ), Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия»).