Общество

Специалисты псковской Кадастровой палаты примут псковичей в рамках Единого дня консультаций граждан

1 марта с 13.00 до 20.00 в рамках проведения мероприятий, посвященных 10-летию образования Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, будет проведен Единый день консультаций для граждан.

Целью проведения данного мероприятия является оказание правовой консультации гражданам и по возможности разрешение вопросов заявителей в сферах государственного кадастрового учета и государственной кадастровой оценки, в пределах полномочий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской Кадастровой палате, прием граждан будет проходить в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области в г. Пскове (по адресу: ул. Рабочая, 11), а также в офисах приема-выдачи документов филиала в Псковской области по следующим адресам:

г. Великие Луки, ул. Малышева, д.1А;

г. Остров, ул. 111 Стрелковой дивизии, д.1;

г. Дно, ул. К.Маркса, д. 16;

г. Печоры, ул. Ленина, д.30;

г. Порхов, пр-т Ленина, д.43;

г. Невель, ул. Комсомольская, д.5;

п. Струги Красные, ул. Советская, д.24.

Также прием будет осуществляться специалистами филиала в офисах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по следующим адресам: