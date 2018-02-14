Общество

1 марта кадастровых инженеров ждут на консультации в псковской Кадастровой палате

1 марта с 13.00 до 20.00 в рамках проведения мероприятий, посвященных 10-летию образования Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, будет проведен Единый день консультаций для кадастровых инженеров, осуществляющих профессиональную деятельность на территории г. Пскова и Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской Кадастровой палате, консультации будут проведены по вопросам, направленным на улучшение качества документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и внесения сведений в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в частности, доведения информации об ошибках, допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке указанных документов.

Прием для кадастровых инженеров будет проходить в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области в г. Пскове (по адресу: ул. Рабочая, 11).