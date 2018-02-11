Общество

ГИМС рекомендует псковичам до наступления навигационного периода зарегистрировать свои маломерные суда

ГИМС рекомендует до наступления навигационного периода зарегистрировать свои маломерные суда.

Государственные инспекторы ГИМС инспекторского отделения № 1 г. Пскова сообщают гражданам, имеющим в собственности маломерные суда, что с 9 февраля 2018 года внесены измерения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Теперь наказание за управление маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, но не зарегистрированном в установленном порядке, будет в виде административного штрафа в размере от 2000 рублей до 3000 рублей (ранее за аналогичное правонарушение наказание было в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей).

Напоминаем, государственной регистрации подлежат маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, масса которых свыше 200 кг, или если мощность установленного двигателя (мотора) свыше 8 кВт. Согласно государственного стандарта под массой судна понимается масса укомплектованного судна (ГОСТ Р ИСО-8666-2012).

Инспекторское отделение № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» расположено по адресу: г. Псков, улица Завеличенская набережная, 1-а. Часы приема граждан с 09.00 до 12.45 и с 14.00 до 17.00 по дням недели: вторник, среда, четверг. Тел. 8 (8112)56-90-73.