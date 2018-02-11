Общество

Система tax free введена в российских аэропортах

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в аэропортах в четырех регионов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я подписал постановление правительства на эту тему. Пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах - Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург, где наиболее мощный туристический поток», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Как уточнил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, услуга tax free в аэропортах на всей территории РФ может быть введена с 1 октября 2018 года.