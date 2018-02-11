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Общество

17 нарушений зафиксировали инспекторы госземнадзора областного Росреестра при проверке 37 земельных участков

12.02.2018 17:07|ПсковКомментариев: 1

На минувшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 37 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 17 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства. 

По итогам проверок возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, 5 субъектов привлечены к административной ответственности, выдано 17 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 40000 рублей. Устранено 6 нарушений.

Подробнее о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.

Теги: #Росреестр
Источник: Псковская Лента Новостей
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