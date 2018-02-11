17 нарушений зафиксировали инспекторы госземнадзора областного Росреестра при проверке 37 земельных участков

На минувшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 37 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 17 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.
По итогам проверок возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, 5 субъектов привлечены к административной ответственности, выдано 17 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 40000 рублей. Устранено 6 нарушений.
Подробнее о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.