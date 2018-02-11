Общество

17 нарушений зафиксировали инспекторы госземнадзора областного Росреестра при проверке 37 земельных участков

На минувшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 37 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 17 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.

По итогам проверок возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, 5 субъектов привлечены к административной ответственности, выдано 17 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 40000 рублей. Устранено 6 нарушений.

Подробнее о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.