Общество

Семинар «Обучение основам социального проектирования» в рамках «Школы молодого лидера» состоялся в Великих Луках

С 9 по 11 февраля в Великих Луках в рамках работы социального проекта «Школа молодого лидера» состоялся семинар «Обучение основам социального проектирования». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в нем приняли участие более шестидесяти человек из Куньинского, Невельского, Новосокольнического, Локнянского, Бежаницкого, Великолукского районов и из самих Великих Лук.

В первый день семинара, проходившего в филиале ПсковГУ, состоялось организационное заседание, знакомство участников семинара друг с другом и первый тренинг по командообразованию, который провела заместитель заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Валерия Мишакова. В этот же день участники, объединившись в 10 групп, получили первое задание «Презентация пластиковой вилки», которое способствовало сплочению команд и актуализации креативного и творческого настроя.

Второй день стал самым продуктивным и насыщенным - в течение дня команды почти полностью написали пробный вариант проекта. Участники не только знакомились с учебным материалом, подготовленным для них председателем Молодежного совета Псковского облсовпрофа Андреем Стегнием, специалистом отдела рекламы и PR Анастасией Мелещенко и заместителем заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Валерией Мишаковой, но и отрабатывали на практике каждый раздел.

11 февраля молодежь изучала основы составления бюджета социального проекта. Также в этот день у них состоялась встреча с председателем Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой, которая рассказала участникам «Школы молодого лидера» о том, как сегодня в Псковской области развивается профсоюзное движение и чем оно может быть полезно учащейся и работающей молодежи.

По окончанию семинара участники «Школы молодого лидера» поделились своими впечатлениями от работы в рамках проекта.

Мария Атамас из Великолукского медицинского колледжа после участия в семинаре поняла, что может реализовать свои идеи и найти единомышленников: «Оказалось, что работать в команде намного проще, чем я предполагала. Я думала, что социальным проектированием мало кто занимается, по крайней мере, в моем родном городе, а оказалась, что эта сфера широко развита. У меня лично уже давно есть идея своего проекта, которая пока нигде не воплощена, и теперь, благодаря школе молодого лидера, у меня есть возможность ее реализовать, и буду надеяться, что он будет принят к реализации.

О том, что социальный проект писать легко узнала и воспитатель детского сада «Росинка» из д. Переслегино Великолукского района Анна Новикова: «О «Школе молодого лидера» мы узнали от нашей профсоюзной организации. Я никогда не занималась социальным проектированием, и стало интересно, что это за форма работы. Оказалось, что это не только интересно, но и просто. Впечатления от мероприятия остались самые положительные. Организаторы «Школы молодого лидера» идут в правильном направлении, у нас много людей с идеями, которым нужна возможность их реализовать. А мы будем стараться для нашего детского сада, вдруг выиграем».

Студент ПсковГУ Артем Абабков о «Школе молодого лидера» узнал из социальный сетей. «До этого я не принимал участие в подобных мероприятиях, и захотел проявить себя. Думаю, что получилось. Здесь я завел новые знакомства, отметил для себя проблемы, которые выявляли другие участники. И я не просто солидарен с ними, но и готов работать для улучшения жизни как в конкретном населенном пункте, так и в целом в стране. Наш с друзьями проект направлен на распространение среди молодежи информации об исторических местах с помощью QR-кодов. Мне очень понравился дружелюбный настрой всех участников, открытость, и общая организация».

«От мероприятия я в полнейшем восторге! - поделилась учитель истории Куньинской школы Анастасия Никифорова. - Важно, что мы не просто слушали, но попробовали сами сделать и написать почти готовый проект. У меня еще много идей, я считаю, что в моем районе для их реализации есть огромная площадка. Да и ученикам хочется показать новые формы работы, потому что некоторые проекты предполагают привлечение детей в роли организаторов, а для выпускников школ это будет колоссальный опыт».

Студентка ПсковГУ Мария Шепелева рассказала, что была приятно удивлена тем, как много молодых людей хотят улучшить жизнь в своих районах: «Про «Школу молодого лидера» я узнала через соцсети и решила принять участие. Проекты не писала ни разу, это мой первый опыт, и, надеюсь, он успешно реализуется. Я очень рада, что попала в такую среду, познакомилась с общительными, добрыми людьми, которые готовы помогать друг другу».

Формат мероприятия оценила и Алена Фролова, работающая в центральной библиотеке города Великие Луки: «Приглашение к участию поступило из молодежного совета профсоюзов. Я шла сюда за новыми знакомствами, новыми идеями и мыслями, и эти цели могу считать достигнутыми. У семинара оказался интересный формат: для людей, ни разу еще не сталкивавшихся с этой темой, всё разложено по полочкам и детально объяснено и практически проработаны все нюансы. Приятно, что молодежь у нас мыслящая и думающая, у них хорошие социально значимые проекты и цели, которые они ставят перед собой. Но просто озвучить свою идею — это лишь маленький старт, поэтому было бы идеально, чтоб все созданные в рамках Школы проекты осуществились бы».

Напомним, что организаторами «Школы молодого лидера» выступают Псковский облсовпроф совместно с ПРОО «СемьЯ». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Идея проекта заключается в укреплении и развитии института семьи через выявление активной молодежи и обучение ее социальному проектированию.

В дальнейшем участников проекта ждет ряд других мероприятий, в том числе вебинары «Оформление проекта» и «Бюджет проекта». Также пройдет консультирование участников на местах - в районах Псковской области. После общей подготовки состоится конкурс мини-проектов. Самым важным этапом «Школы молодого лидера» станет защита проектов. Три лучших проекта, которые будут выбраны на конкурсной основе, получат финансовую поддержку в сумме до 30 тысяч рублей в рамках Президентского гранта.