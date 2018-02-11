Общество

В день столетия РККА в Псковской области пройдут торжественные митинги, историческая реконструкция и автопробег

Последние этапы подготовки к празднованию 100-летия образования Рабоче-крестьянской Красной армии обсудили в понедельник, 12 февраля, на очередном заседании организационного комитета под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участники встречи говорили об организационных вопросах и афише праздничных мероприятий, которую по итогам рабочей встречи врио главы региона с главой Росмолодежи Игорем Бариновым пополнило новое мероприятие. Частью празднования станет межнациональная эстафета «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!», которая объединит сразу несколько субъектов РФ. Мероприятие пройдет в Пскове уже завтра.

Также в регионе состоялся форум волонтеров и добровольцев. Кроме того, в планах тематические классные часы и уроки мужества в школах с ветеранами военной службы и боевых действий. По линии культуры запланированы выставки, показы военных фильмов, концерты и тематические вечера.

Центральным днем празднования столетия РККА станет 23 февраля. В этот день у архитектурного комплекса в ознаменование первых побед Красной армии в Крестах в Пскове пройдут памятные торжественные мероприятия: митинг, возложение гирлянды Воинской славы и цветов к подножию стелы, шествие воинских частей Псковского территориального гарнизона, показ техники и вооружения. В этот же день в Крестах, напротив памятника летчикам - первым Героям Советского Союза, состоится историческая реконструкция, посвященная первым боям Красной армии с войсками кайзеровской Германии, и стартует автопробег Псков - Остров «Линия Сталина» - Печоры. В Острове участники пробега вместе с местными жителями возложат цветы и гирлянду воинской Славы к памятнику Герою Советского Союза К. И. Назаровой, а в Печорах - к обелиску в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Также в муниципалитетах пройдут праздничные концерты и показы военной техники.

Праздновать столетие образования РККА будут и жители южной столицы региона. Здесь у памятного знака «Город Воинской Славы» состоится торжественный митинг и шествие военнослужащих.

В целом, как отметил начальник управления специальных программ администрации Псковской области Игорь Виноградский, подготовка к празднованию идет по плану. Согласованы макеты юбилейных медалей «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной армии и Флоту», подготовлены поручения на выделение денежных средств. По предложению врио главы региона, их будут вручать не только ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ, но и общественникам, волонтерам, поддерживающим ветеранское движение.

По окончании заседания врио губернатора Михаил Ведерников еще раз обозначил задачу участниками оргкомитета: «Все должно пройти на высоком организационном уровне».