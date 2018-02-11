Общество

Отчетно-выборная конференция Псковского регионального отделения ВСМС состоится 13 марта

Сегодня, 12 февраля, в Псковской городской Думе состоялось заседание Совета Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС). Заседание провел председатель регионального отделения ВСМС, глава города Пскова Иван Цецерский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, главным вопросом в повестке дня было назначение даты проведения отчетно-выборной конференции Регионального отделения ВСМС в 2018 году. Участники заседания президиума единогласно проголосовали за проведение данного мероприятия 13 марта. В ближайшее время в местных отделениях ВСМС в районах Псковской области пройдут заседания, на которых будут выбраны делегаты для представления отделения на региональной отчетно-выборной Конференции. Участники заседания президиума определили число представителей: от районных отделений - от 2 до 5 человек. Псковское местное отделение ВСМС, как наибольшее по численности вправе делегировать 15 участников на региональную Конференцию, а Великие Луки - 7 представителей.

Отметим, общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления» учреждена 31 мая 2006 года. Членами организации являются представители органов местного самоуправления и депутаты региональных законодательных собраний, депутаты городских дум и собраний, сенаторы, представители общественных организаций. Ежегодно ВСМС проводит более 100 массовых мероприятий в регионах, создавая площадки для конструктивного диалога между главами муниципальных образований, представителями власти, бизнес-структур, общественных и политических организаций по насущным проблемам местного самоуправления. Важнейшим направлением работы ВСМС является выявление лучших практик муниципального управления и организация обмена опытом между руководителями различных муниципальных образований.

Добавим, что основная задача ВСМС заключается в содействии развитию местного самоуправления в Российской Федерации, в решении проблем муниципалитетов на местах.