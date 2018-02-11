Общество

Новые формы работы с трудными подростками в Пскове обсудят на «круглом столе»

Новые формы работы с трудными подростками в Пскове обсудят на «круглом столе». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов МСУ, такое решение было принято по итогам очередного заседания Молодежного совета при главе Пскова.

«На заседании вновь обсуждалась тема повышенного уровня тревожности в подростковой среде. На предыдущей встрече, напомним, члены совета предложили создать межведомственную экспертную лекторскую группу в целях профилактики девиантного поведения подростков. Присутствовавшие на заседании сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, наркологи и представители прокуратуры отметили, что в данный момент во всех образовательных учреждениях Пскова проходят различные профилактические мероприятия по данной теме уже осуществляются, и их проводят те же специалисты, которым предлагается войти в межведомственную группу.

Кроме того, специалисты городского управления образования порекомендовали не использовать в работе с юношами и девушками форму лекции в привычном понимании этого слова ввиду недостаточной эффективности: «Современное поколение молодежи имеет клиповое сознание, лекцией удержать внимание подростков практически невозможно».

Вместе с тем, педагоги-профессионалы с благодарностью отнеслись к инициативе членов совета, дали рекомендации в большей степени использовать в профилактической работе интерактивные и дискуссионные формы общения.

По итогам обсуждения было принято решение провести «круглый стол» по поиску наиболее приемлемых, эффективных и интересных для подростков форм и методов профилактики девиантного поведения. На круглый стол будут приглашены не только профильные специалисты, но и старшеклассники учебных заведений города», - сообщили в пресс-службе органов МСУ Пскова.