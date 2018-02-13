Общество

Устраивать смотрины невест принято во второй день масленичной недели

Второй день масленичной недели, вторник, называется «Заигрыши». В этот день происходили смотрины невест.

С этого дня начинались развлечения: катания на санях, а также народные гулянья и всевозможные представления. Во второй день нужно хоть раз съехать с горки, иначе можно обидеть Масленицу. В больших деревянных балаганах давали представления, как правило, во главе с Петрушкой и специальным масленичным дедом. На улицах повсюду попадались большие группы ряженых, наряженных в маски и разъезжавших по знакомым домам. В этих домах они совершенно экспромтом устраивали веселые домашние представления. Большими компаниями молодежь каталась по городу, верхом на тройках или же на простых деревенских розвальнях.

13-14 февраля в рамках масленичных мероприятий в Пскове пройдет международная научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность». Организатор конференции - Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, конференция состоится на базе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Некрасова, д. 7, галерея П. П. Оссовского), а также Псковского областного центра народного творчества (ул. Некрасова, 10).

Программа конференции включает мероприятия, связанные с идеей изучения и трансляции народной традиционной культуры в современном обществе.

С докладами на конференции выступят этномузыкологи, руководители фольклорных коллективов и ансамблей народной песни, преподаватели и студенты образовательных учреждений городов России, в том числе Пскова и области, ближнего зарубежья. Конференция предполагает как очную, так и заочную форму участия.

Тематика докладов конференции: народные традиционные обряды различных территорий России, музыкальный компонент, поэтика и этнография обрядов и праздников; воспитательная и образовательная функция народных обрядов и праздников, сценическое воплощение народных обрядов и праздников, актуальные вопросы преподавания фольклорно-этнографических дисциплин в рамках образовательных программ различных уровней образования, сохранение и развитие традиционных видов декоративно-прикладного искусства, духовные истоки народного творчества, сохранение и трансляция традиционной культуры в современном социокультурном пространстве, презентации учебных пособий, программ.

В рамках конференции состоятся мастер-классы, концертные выступления творческих коллективов, деятельность которых связана с идеей изучения и трансляции русской народной культуры.

По результатам конференции планируется издание сборника научных статей и методических материалов.