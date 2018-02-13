Общество

Десантники впервые будут состязаться в скоростном вождении БМД-4М

В рамках отборочного этапа конкурса «Десантный взвод» на полигоне «Дубровичи» (Рязанская область) состоятся первые в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) состязания по полевой выучке среди подразделений ВДВ вооруженных новейшими боевыми машинами БМД-4М.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, наряду со скоростным вождением тяжелых гусеничных боевых машин десантники отработают ряд других нормативов с боевой стрельбой.

Первые состязания с проверкой уровня подготовки взводов на БМД-4М и БМД-2 будут проходить в период с 15 по 16 февраля 2018 года на базе полигона Тульского соединения ВДВ.

Во время состязаний каждый взвод в ходе преодоления препятствий, выполнения нормативов, тактических и огневых задач, будет зарабатывать определенное количество баллов. Полученные баллы за каждый выполненный элемент состязания войдут в общую зачетную таблицу для определения победителя.

Лучшие взвода на БМД-4М одержавшие победу в отборочных турах в соединениях будут участвовать в первом в истории ВДВ состязании по полевой выучке «Десантный взвод» на БМД-4М, который состоится в апреле 2018 года.

Финальные состязания взводов на БМД-4М будут проходить под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Специальная комплексная комиссия ВДВ в период с февраля по апрель 2018 года в ходе отборочных мероприятий проверит не только выучку военнослужащих с их прохождением испытаний на отдельных участках, но и проведет контроль хода выполнения задач в составе подразделений с элементами управления.

В отборочных состязаниях будут принимать также участие взвода с экипажами боевых машин десанта (БМД-2). Победитель в дальнейшем сможет принять участие в армейском, а затем и в международном этапах конкурса «Десантный взвод».